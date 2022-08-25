Meteoroloji'nin yaptığı art arda uyarıların ardından sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ederken, 6 kente sarı, 5 kente ise turuncu kodlu uyarı geldi. Peki, Yağmur ne zaman bitecek? Yağmur ne kadar sürecek? Yağmur yağışı ne zaman bitecek?

Yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji'nin yaptığı art arda uyarıların ardından sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ederken, 6 kente sarı, 5 kente ise turuncu kodlu uyarı geldi.Peki, Yağmur ne zaman bitecek? Yağmur ne kadar sürecek? Yağmur yağışı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Yağış İstanbul'un Sarıyer ilçesinden giriş yaptığını ve her an sel veya su baskınları meydana gelebileceği konusunda canlı yayında uyarılarda bulunan meteoroloji uzmanları, kuvvetli sağanak yağışın bugün saat 15.00'e kadar devam edeceğini aktardı.

MARMARA BÖLGESİNDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ESENYURT YİNE SULAR ALTINDA

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış sabah erken saatlerde başladı. Esenyurt'ta yağış nedeniyle yollar göle döndü. Pınar Mahallesi'nde yollarda araçlar mahsur kaldı. Bazı evleri su bastı.

PROF. DR. ŞEN: YARIM SAAT SONRA BURADA DURAMAYACAĞIZ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbul'da bugün beklenen yağışa ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Tahminime göre yarım saat sonra burada duramayacağız. Sarıyer'den giriş yaptı, Maslak civarına kadar geldi. Şile'de Kilyos'ta yoğun yağış devam ediyor. Beylikdüzü'nden tutun havaalanına kadar kuvvetli Yağmur var. Her an sel veya su baskınları meydana gelebilir. Saat 15:00'e kadar bu yağmur şiddetli şekilde devam ediyor. Değişik bir sistem bu, dönerek geliyor. Bu önemli bir sistemdir ve çok fazla yağış bırakabilir" dedi.

"YOLLARDAKİ IZGARALARIN TEMİZLENMESİ LAZIM"

Prof. Dr. Şen, "Çanakkale-Avşa buralarda çok yoğun yağış vardı ve dolu da vardı. İstanbul'da dolu olacağını düşünmüyorum. İstanbul'da risk devam ediyor, risk tehlikeye dönmüş durumda. Yerdeki yağmurun gidecek yeri yoksa, ızgaralar tıkanırsa yağmur sele neden olacaktır. Yollardaki ızgaraların temizlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE SAĞANAK NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de 3 saat etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bornova ilçesinde metrekareye 49,3 kilogram, Bayraklı ilçesine ise 30,3 kilogram yağış düştü. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de dün saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, hayatını olumsuz etkiledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. Yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bornova ilçesinde metrekareye 49,3 kilogram, Bayraklı ilçesinde ise 30,3 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

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