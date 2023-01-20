Bugün Cuma namazında yağmur duası yapıldı. Vatandaşlar yağmur duasını kendi evlerinde de yapmak için Google'da, Yağmur duası nasıl yapılır? Diyanet Yağmur duası okunuşu ve yazılışı nasıl? Yağmur duası Arapça'sı ve Türkçe meali nedir? araştırması yaptı. Peki, yağmur duası nasıl okunur? Yağmur duası yazılışı nasıldır? İşte detaylar...

Yağmur duası nedir, nasıl okunur merak ediliyor. Bugün cuma namazının farzından sonra tüm camilerde yağmur duası yapıldı. Vatandaşlar yağmur duasını evden kendileri de yapmak istiyor. Peki, Yağmur duası nasıl yapılır? Diyanet Yağmur duası okunuşu ve yazılışı nasıl? Yağmur duası Arapça'sı ve Türkçe meali nedir?

YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR?

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak "âmin" der (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 169).

Ebû Hanîfe'ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi', I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû', V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 325).

YAĞMUR DUASI ARAPÇA'SI

Yağmur Duası Türkçe Metni:

Ya İlâhelâlemin! Ya Erhamerrâhimin!

Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz!

Bütün övgüler, hamd ü senalar Sana'dır. Sensin Rahmân ve Rahîm olan. Sensin hesap gününün mâliki ve yegâne hâkimi olan.

Ya İlahî!

Sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan. Sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kâdir olan. Sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan.

Ya İlahî!

Bizler, Senin aciz kullarınız! Aff u mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zâtını hamd ile tesbih ederek, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)'e salat u selam getirerek Senden istiyoruz Ya Rabbi!

İlâhî Ya Rabbi!

Her şey Zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rabbi!

Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım!

Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım!

Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah'ım!

Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım!

YAĞMUR DUASI

Ya İlahi!

Bağışlayan Sensin. Bizler günahkâr kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz.

Ya Rabbi! Sen bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini vaad ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz, niyazda bulunuyoruz; Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz. Sen vaadinden dönmezsin.

Dualarımızı kabul eyle.

Ya Rabbi! Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! Devletimizi ve millletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle.

Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım!

El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle Allah'ım!

Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah'ım!

İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah'ım!

İlahi Ya Rabbi!

Ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle, Şâfî ismi celilinle hastalarımıza şifalar ihsan eyle.

Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Ya Rabbi!

Âmîn. Âmîn. Âmîn. Velhamdulillahi Rabbil âlemin.