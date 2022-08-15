Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun İstanbul'a gelişi drone ile havadan görüntülendi. Genel İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç İstanbul Genel Haberler

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