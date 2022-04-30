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Yağış bayram trafiğine engel olamadı

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Akyol - Genel
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Yağış bayram trafiğine engel olamadı Bayramda memleketine gidenler otoyolda yoğunluğa neden oldu Otoyolda trafik durma noktasına geldi Ramazan Bayramı'nı memlekette geçirmek isteyenler yollara düştü.

Yağış bayram trafiğine engel olamadı

Bayramda memleketine gidenler otoyolda yoğunluğa neden oldu

Otoyolda trafik durma noktasına geldi

DÜZCE - Ramazan Bayramı'nı memlekette geçirmek isteyenler yollara düştü. Yağışa rağmen bayram öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu Düzce kesiminde yoğunluk oluşturdu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde yakınlarıyla geçirmek isteyenlerin yolculuğu başladı. Mesai saatinin bitimiyle İstanbul ve Avrupa'dan yola çıkan sürücüler Düzce'de yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu Düzce kesiminde yağmurlu havaya rağmen sürücüler, yoğunluk oluşturdu. Trafik, otoyolda meydana gelen maddi hasarlı kazalardan dolayı zaman zaman durma noktasına geldi. Ancak yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, TEM otoyolunda Ankara istikametinde yoğunluk artarak devam ederken İstanbul istikametine ise normalin çok altında seyrediyor.

Yetkililer sürücüleri olumsuzluk yaşamamaları için aşırı hızdan kaçınmaları, trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Genel

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