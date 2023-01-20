İstanbul'da bugün yağmur bekleniyordu. Yağmur an itibariyle birçok şehirde etkili olmaya başladı. Peki, İstanbul'da nerelerde yağmur yağıyor? Yağmur hangi illerde yağıyor? Yağmur nerelerde başladı? Yağmur kaç saat sürecek? Yağmur kaç gün sürecek? İşte detaylar...

İstanbul'da günlerdir beklenen yağmur bugün başladı. Barajların büyük oranla dolması beklenirken vatandaşlar yağmurun yüzde kaç oranda yağdığını merak ediyor. Peki, Yağmur başladı mı, yağıyor mu? 20 Ocak 2023 Cuma İstanbul'da yağmur yağıyor mu, yağmur kaç saat yağacak, yağışlar kaç gün sürer? İşte ayrıntılar...

YAĞMUR BAŞLADI MI? (20 OCAK 2023 CUMA)

İstanbul'un birçok noktasında bugün akşam itibariyle yağmur yağışları başladı. Yağmur oranının %97 olduğu aktarıldı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Geçen yıl soğuk ve kar yağışlı geçen Ocak ayı bu sene yerini yağışsız ve sıcak bir havaya bıraktı. Kar yağışının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Uzmanlar genel olarak ocak ayı sonunu işaret ederken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, İstanbul'daki kar yağışı için 27-28-29 Ocak tarihlerine dikkat çekti.

Doğu kesimlerde özellikle yüksek bölgelerde kar kendini gösterdi ancak batı kesimler istediği yağışları henüz alamadı. Ocak ayının sonuna doğru gidilmesine rağmen havalar mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyrediyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar karın ne zaman yağacağını merak ediyor. TRT Haber'de yer alan habere göre, Ocak ayının son günleri için kar yağışı tahmininde bulunan uzmanlar 3 güne özellikle dikkat çekti.

METEOROLOJİ GÜNLÜK TAHMİN

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bölge genelinde (Sakarya hariç), yarın öğle saatlerinden sonra Trakya çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Güney ve Güneydoğu yönlerden orta kuvvette, batısında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.