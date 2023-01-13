Yağmur Atsız kimdir? Nihal Atsız'ın oğlu kimdir? Yağmur Atsız kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Yağmur Atsız, Türk yazar, şair ve gazeteci. Peki, Yağmur Atsız kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, aslen nereli, babası kimdir? Yağmur Atsız'ın eserleri nelerdir? Ayrıntılar sizlerle...

YAĞMUR ATSIZ KİMDİR?

Yağmur Atsız (d. 4 Kasım 1939, İstanbul), Türk yazar, şair ve gazeteci. Nihal Atsız'ın oğlu, Buğra Atsız'ın ağabeyidir.

Yağmur Atsız doğum tarihi : 4 Kasım 1939

Yağmur Atsız kaç yaşında : 83 yaşında

Yağmur Atsız nereli : İstanbul doğumlu

Yağmur Atsız mesleği ne : Yazar, Köşe yazarı, Şair

Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı. Daha sonra Almanya'ya giderek Bonn Üniversitesi'nde öğrenim gördü. 1967'de buradan mezun olduktan sonra bir süre Türkiye'de Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1971'de Almanya'ya geri dönen Atsız, televizyon ve radyo kurumlarında film yapımcılığı ve politika yorumculuğu yaptı. 1977'den itibaren iki yıl boyunca Bonn Büyükelçiliği'nde basın danışmanlığı görevinde bulundu. Nokta, Pazar Postası, Yeni Yüzyıl, Milliyet, Tercüman, Maya, Türk Edebiyatı gibi gazete ve dergilerde yazılar yazdı. 31 Aralık 2014 tarihine kadar Star gazetesinde yazmıştır. 10.05.2016 tarihinde Karar gazetesinde yeniden köşe yazarlığına başlamış fakat 03.09.2016 tarihinde buna son vermiştir.