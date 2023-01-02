Yağmur Atacan covid mi oldu? Yağmur Atacan hasta mı?
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Ekranların sevilen ismi Yağmur Atacan'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un eşi olan Yağmur Atacan hakkında merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. Peki, Yağmur Atacan covid mi oldu? Yağmur Atacan hasta mı?
Evliliklerini sosyal medya hesapları üzerinden sevdikleri ile sık sık paylaşan çiftten kötü haber geldi. Pınar Altuğ'un yeni yıl temalı yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine sevenleri endişelendi. Peki, Yağmur Atacan covid mi oldu? Yağmur Atacan hasta mı?
YAĞMUR ATACAN COVİD Mİ OLDU?
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın covid'e yakalandığını sosyal medya hesabından "#YağmurCovid" yorumu ile sevenlerine duyurdu.
Paylaşımın altında kısa sürede birçok "Geçmiş olsun" yorumu yapıldı.