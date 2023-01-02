Yağmur Atacan covid mi oldu? Yağmur Atacan hasta mı?

Ekranların sevilen ismi Yağmur Atacan'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un eşi olan Yağmur Atacan hakkında merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. Peki, Yağmur Atacan covid mi oldu? Yağmur Atacan hasta mı?