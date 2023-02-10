Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yağmacılar için vur emri verildi mi? Yağmacılara karşı vur emri var mı? OHAL'de vur emri var mı? soruları gündeme taşındı.

Yağmacılar için vur emri verildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yağmacılar için vur emri verildi mi? Yağmacılara karşı vur emri var mı? OHAL'de vur emri var mı? soruları gündeme taşındı. Detaylar...

YAĞMACILAR İÇİN VUR EMRİ VERİLDİ Mİ?

Deprem bölgelerindeki yağma görüntülerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" dedi.

"DEVLET YETKİLERİ ELİNE ALDI"

Yaptığı incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, bölgede yaşanan yağma olaylarına da değindi. Erdoğan açıklamasında "Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" şeklinde konuştu.