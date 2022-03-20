Yağız kimdir? sorusu ile bu hafta ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Yağız hakkında Yağız kimdir? Yağız nereli, kaç yaşında? Yağız Kaya kimdir? Yağız şarkıları! Yağız soyadı ne? konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Yağız hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

YAĞIZ KİMDİR?

Yavuz Kaya 1976 yılında Sivas, Divriği'de dünyaya geldi. Yağız Kaya, müzik piyasasında Yağız olarak tanınmaktadır. Yağız, küçük yaşlardan itibaren müziğe ve türkülere ilgi duymuş, halk ozanlarından etkilenerek Türk Halk Müziği ile ilgilenmiştir.

Yavuz Kaya 14 yaşındayken abla ve ağabeyleri ile birlikte Sivas'tan göç ederek İstanbul'a yerleşti. Yağız, ilk sahne deneyimini de İstanbul'da yaşadı. Gülhane Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerde yer alan ve böylece sahne hayatına adım atan Yağız Kaya, 2002 yılında hazırlıklarına başladığı ilk albümü olan "Ah Gönlüm"ü 2004 yılında piyasaya çıkardı. Çıkardığı bu albüm ile geniş kitleler tarafından tanınan Yağız, ikinci albümünü olan "Yan Deli Gönlüm"ü de 2006 yılında hazırladı.

Toplam sekiz albümü bulunan ünlü türkücü Yağız, müzik kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı mekanda sahne almış, çok sayıda konsere katılarak sevilen eserlerini seslendirmiştir. Yöresel türküleri seslendirdiği gibi, arabesk ve fantezi müzik türünü de başarı ile icra eden Yağız'ın 2 vokalist ve 10 müzisyenden oluşan ve kendisine eşlik eden bir saz ekibi vardır.

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