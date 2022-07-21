Yağız İzgül kimidr? Yağız İzgül kaç yaşında, nereli? Yağız İzgül hayatı ve biyografisi nedir?

Yağız İzgül, İkimizin Sırrı dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir ile sevgili oldukları yönünde magazin gündeminde yer almıştır. Peki, Yağız İzgül kimidr? Yağız İzgülkaç yaşında, nereli? Yağız İzgülhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YAĞIZ İZGÜL KİMDİR?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Şeflerin Düellosu isimli yarışma ile tanınan Yağız İzgül 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

2006 yılında restaurant kurma deneyimine Hecha marka tencereleri de ekyen İzgül bu sayede bir çok eğitim ve seminere katılarak, lezzetli yemekler üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

Show Tv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Şeflerin Düellosu yarışmasındaki jüri üyeliğiyle tv kariyerine başlayan Yağız İzgül halen bir çok tv kanalında program hazırlayıp sunmakta ve internet videolarında yemek tariflerini kendine has sunumu ile sevenleriyle paylaşmaktadır.

Yağız İzgül, İkimizin Sırrı dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir ile sevgili oldukları yönünde magazin gündeminde yer almıştır.