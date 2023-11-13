Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin bir iş yerinin duvarına çarpıp, devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin bir iş yerinin duvarına çarpıp, devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İznik- Orhangazi karayolu üzerinde Eski Mezbahne virajında meydana geldi. İznik istikametinden, Orhangazi istikametine ilerleyen Erdal Demir (33) yönetimindeki 54 AIP 467 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün virajı alamaması sonucu yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarpıp, devrildi. Kazada, sürücü Erdal Demir ile otomobildeki Yusuf Güler hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.