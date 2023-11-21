Yağış geldi, yasak başlamadan oto lastikçilerde yoğunluk başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da yağışların başlamasıyla sürücüler, kış lastiği zorunluluğunun başlayacağı 1 Aralık öncesi oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala Elazığ'da araç sahipleri kış lastiklerini taktırmaya başladı. Son günlerde soğukla birlikte yağışlı havanın etkili olduğu kentte gizli buzlanma ve kayma riskine karşı tedbirli davranan sürücüler lastikçilere akın etti.

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde oto lastik işletmeciliği yapan Emre Kaya ani hava değişimi ile birlikte işlerinin yoğunluğunun arttığını belirtirken, vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı lastik değişimlerinin son güne bırakılmaması için diğer sürücüleri uyardı. Sezona daha erken başladıklarını belirten oto lastik ustası Emre Kaya, "Yoğunluğumuz normalde 1 Aralık'ta başlıyordu, bu sene sezon biraz daha erken başladı. Vatandaşlardan isteğimiz, biraz erken gelsinler son günlerin yoğunluğuna bırakmamalarıdır. Görüldüğü üzere yağış var ve sabahtan beri yağışın altında çalışıyoruz. Hem can hem mal güvenliği için kış lastiği önemlidir" dedi.

Aracına kış lastiği taktırmak için gelen vatandaşlardan Ramazan Tekoğlu ise, "Normalde 1 Aralık'ı beklerdik ama sabah gözümüzü açtığımızda karın yağdığını gördük. Bu vakitlere, son günlere de kalmak istemedik, erkenden lastikleri değiştirmek istedik. Yoğunluk var. Sırayı da zorla bulduk" diye konuştu.