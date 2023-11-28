FOX TV'nin sevilen dizisi Yabani Salı günü 12. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yabani yeni bölüm (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Yabani YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Yabani Her Salı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yabani 12. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Yabani Yeni bölüm (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

YABANİ YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Yabani her Salı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Yabani bu akşam (28 Kasım) saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Yabani Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Yabani" her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Yabani " bu akşam, 28 Kasım saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

YABANİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın, Şebnem Hassanisoughi, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol

YABANİ KONUSU NE?

Yaman kaçırıldığı günlerde Rüyaların evindeki mahzende tutulduğunu hatırlamıştır. Rüya'nın dayısı İlker onu kaçırmıştır. Üstelik Soysalan ailesinden birinin isteğiyle… Yaman için bu gerçeği sindirmek hiç de kolay olmayacaktır. Aşık olmak üzere olduğu kızın ailesinden kendi ailesine uzanan kirli bir oyunun kurbanı olduğunu anlayan Yaman geçmişin sırlarla dolu kapısını aralamıştır ve artık bu yolun bir dönüşü yoktur. Alaz ve Çağla Yaman'ı hayatlarından çıkarmayı başardıkları için mutluyken Yaman ondan çocukluğunu çalanı bulmak üzere hiç beklenmedik bir hamle yapar. Yaptığı hamle her iki tarafında dengelerini tekrar bozacaktır. Yaman'ın neyin peşinde olduğundan habersiz Cesur, Yaman olmadan da ayakta kalabileceklerini ispat etmek hırsıyla başını büyük bir belaya sokarken, Alaz'ın aradığı fırsat önüne düşer. Cesur'un ipleri Alaz'ın elindedir artık… Dolayısıyla da Yaman'ın… Yaman ise Alaz'ın kurduğu tuzaklardan habersiz peşine düştüğü sorunun cevabını bulmak üzeredir. Çocukken İlker'e onu kaçırtan Soysalan kimdir? Annesi mi? Babası mı? Yoksa dedesi mi? "Kimi kimden koruyorsunuz?" dedi Yabani. "Bizi sokaklardan mı, yoksa sokakları bizden mi?" Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

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