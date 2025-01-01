Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bu hafta televizyon dizileri yeni bölümü ile ekrana gelirken, bazıları ise tekrar bölümü ile veya hiç yayına girmeden haftayı geçirdi. Bu durum, izleyiciler tarafından merak edilerek dizilerin yayın akışında olmamasının sebebi araştırıldı. Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YABANİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan'ın kafası karışmış, hastalığı giderek ilerlemiştir. Serhan tüm aileden durumu saklasa da özellikle Güven'in içine sinmiyordur bu durum. Her şeyin normal olduğuna ikna etmeye çalışıyordur Neslihan da ama aslında kendisini kaçınılmaz acı sona hazırlıyordur. Bu yüzden de son zamanlarını tüm ailesiyle ve mutlu geçirmektir niyeti. Ancak Güven baskı yapar Neslihan'a. Bir sağlık kontrolünden geçmesini ister.

Yaman ilgilenecektir tüm bu süreçte annesiyle ve Neslihan köşeye sıkışmıştır. Serhan'dan yine yardım ister. Hastalığını ailesinden saklamak istiyordur fakat Yaman keşfeder. Gerçeği öğrenir… Ama annesine verdiği sözü tutacaktır. Önce Asi ve Alaz'ın mutlu gününü geçirecekler sonrasında da herkese durumu açıklayacaklardır ama geç kalırlar.



2025 YABANİ BU HAFTA YOK MU?

Yabani yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

YABANİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.