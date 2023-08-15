Yabani dizisi hakkında merak edilenler gündemde. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve uyarlama olup olmadığına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Yabani konusu ne, oyuncuları kimler? Yabani oyuncu kadrosu! Yabani dizisi uyarlama mı? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Yabani'den ilk tanıtım geldi. Farklı konusuyla dikkat çeken Yabani dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekti. Kullanıcılar tarafından dizide yer alacak oyuncular araştırılmaktadır. Yabani dizisinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Yabani konusu ne, uyarlama mı merak konusu oldu. Peki, Yabani konusu ne, oyuncuları kimler? Yabani oyuncu kadrosu! Yabani dizisi uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

YABANİ OYUNCU KADROSU!

Yabani dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert gibi ünlü isimler yer almaktadır.

YABANİ KONUSU NE?

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

YABANİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YönetmenliğiniM.Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Hilal Yıldız'ın yazdığı Yabani dizisi çok yakında Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşacak.