YABANİ Final mi yapıyor? Yabani sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yabani Salı günü ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yabani Final mi yapıyor? Yabani sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman? Araştırması yapıyor.

Yabani Her Salı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Peki, Yabani Final mi yapıyor? Yabani sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

YABANİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sevilen dizi Yabani her Salı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Yabani (24 Ekim) saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Yabani kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Öte yandan şu anda Yabani oyuncularından ya da yapımcılarından dizinin final olacağı konusunda bir haber alınmadı.

YABANİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN, YENI BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Yabani" her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Yabani " 24 Ekim'de saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

YABANİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani

YABANİ KONUSU NEDİR?

Yaman İlker'in işbirlikçisinin babası olduğundan artık emindir. Ancak Neslihan'ı oğlunu kaçırtanın kocası olduğuna inandırmak hiç de kolay olmayacaktır. Cesur ve Asi'nin yardımıyla babasının ipliğini pazara çıkarmak için bir plan kuran Yaman başarılı olur. Artık Neslihan ne kadar zor olsa de gerçekle yüzleşmek zorundadır. "Bir baba oğluna bunu neden yapar?" sorusunun cevabını bulmuştur çünkü. Yolun sonuna geldiğini anlayan Serhan kaçar. Alaz ve Yaman Serhan'ı bulmak için çıktıkları yolda kesişirler. Ancak biri babasını kurtarmak, diğeri ise hesap kesme derdindedir. İki kardeş Serhan'ı saklandığı yerde bulduğunda karşılaştıkları gerçek Soysalan ailesinde bütün dengeleri tekrar değiştirecektir. "Kimi kimden koruyorsunuz?" dedi Yabani. "Bizi sokaklardan mı, yoksa sokakları bizden mi?" Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.