Yabani Her Salı 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Yabani dizisini sevenler ise "Yabani dizisi son bölümde (5. Bölümde) ne oldu? Yabani dizisi 5. BÖLÜM İZLEME linki!" Sorularına yanıt arıyor. Henüz 5 bölümü geride bırakan Yabani dizisi merak konusu oldu. İşte detaylar…

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir. Seyircilerin ise merak ettiği konu "Yabani dizisi son bölümde (5. Bölümde) ne oldu? Yabani dizisi 5. BÖLÜM İZLEME linki!" Oldu. İşte detaylar…

YABANİ DİZİSİ SON BÖLÜMDE (5. BÖLÜMDE) NE OLDU?

Yaman Rüyaların evindeki yemekte İlker'i deşifre etmek üzereyken Cesur'un karanlık adamlar tarafından evden alındığı haberi gelir. Cesur'un başına gelenlerin Alaz yüzünden olduğunu öğrenen Yaman, Alaz'ı düzenlediği çiflik evi partisinde basar. Ancak çiflik evinde yaşananlar sonunda Rüya'nın güvenini tamamen kaybedecektir. Yaman artık Rüya'nın gözünde gerçek bir yabanidir. Bu sırada Rüya ve Yaman'ın arasında yaşanan gerginliği Alaz avantaja çevirmek ister. Ve Rüya'ya büyük bir sürprizle duygularını açmaya karar verir. Yaman Cesur'un hayatını kurtarmak için koştururken, İlker kontrolden çıkmıştır. Ablası Şebnem'i yakalanırsa onları da ele vereceğiyle tehdit etmektedir artık. Şebnem'in bütün çabalarına rağmen İlker kaçar. Yaman Cesur'u başındaki beladan kurtardığında artık çok geçtir. İlker ortada yoktur. Ancak onu kaçak olan İlker'e işbirlikçisi kendi eliyle götürür. Artık onu ailesinden kimin kaçırttığını biliyordur. Sıra yüzleşmektedir.

Fragman dizinin Youtube kanalında yayınlandı.

YABANİ DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Dizi her Salı 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Dizinin bitmesi sonrası FULL izleme linki paylaşılıyor. Dizinin Youtube kanalından telefon, tablet ve bilgisayarlar üzerinden izleyebilirsiniz.

YABANİ KONUSU NE?

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

YABANİ OYUNCU KADROSU

Yabani dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert gibi ünlü isimler yer almaktadır.

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