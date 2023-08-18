Fox TV'nin yeni dizisi Yabani'nin tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler dizinin nerede çekim yapıldığını araştırıyor. Peki, Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yabani dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede oldu? İşte detaylar...

Yabani, NTC Medya imzalı, ilk bölümü yakında yayınlanacak olan, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yabani dizi çekimleri nerede yapıldı?

YABANİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir.

YABANİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Halit Özgür Sarı

Simay Barlas

Yurdaer Okur

Dolunay Soysert

Osman Alkaş

Bertan Asllani