Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yabani dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Fox TV'nin yeni dizisi Yabani'nin tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler dizinin nerede çekim yapıldığını araştırıyor. Peki, Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yabani dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede oldu? İşte detaylar...
Yabani, NTC Medya imzalı, ilk bölümü yakında yayınlanacak olan, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yabani dizi çekimleri nerede yapıldı?
Dizi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir.
Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.
Halit Özgür Sarı
Simay Barlas
Yurdaer Okur
Dolunay Soysert
Osman Alkaş
Bertan Asllani