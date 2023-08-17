Yeni dizi Yabani'nin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yabani dizisinin başlayacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Yabani dizisi ne zaman başlıyor? Yabani hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Yabani dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Yabani dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından dizinin başlayacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Yabani dizisi ne zaman başlıyor? Yabani hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

YABANİ OYUNCU KADROSU!

Yabani dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert gibi ünlü isimler yer almaktadır.

YABANİ KONUSU NE?

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

YABANİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yabani dizisinden ilk tanıtım "Çok Yakında" yazısıyla paylaşıldı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin kesin tarihi hakkında henüz bir bilgi yer almamaktadır.

YABANİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yabani dizisi Fox Tv ekranlarında saat 20.00'da ekranlara gelecektir.