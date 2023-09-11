Yabani, merakla beklenen yeni dizi hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve uyarlandığı orijinal dizi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Yabani dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yabani uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Yabani dizisi gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

Yabani dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanacak dizi heyecanla bekleniyor. Yabani dizisinin gerçek hikayesi nedir merak konusu oldu. Yeni dizi alıntı mı, hangi diziden alıntı araştırılmaktadır. Peki, Yabani dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yabani uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Yabani dizisi gerçek hikaye mi? Detaylar haberimizde...

YABANİ OYUNCU KADROSU!

Yabani dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert gibi ünlü isimler yer almaktadır.

YABANİ KONUSU NE?

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

YABANİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yabani dizisinden ilk tanıtım "Çok Yakında" yazısıyla paylaşıldı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizi 12 Eylül Salı günü başlayacaktır.

YABANİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yabani dizisi Fox Tv ekranlarında saat 20.00'da ekranlara gelecektir.