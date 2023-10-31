12 Eylül Salı günü ekran yolculuğuna başlayan, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor. Peki, Yabani dizisi hangi hastanede çekiliyor?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, izleyicilerin merak konusu oldu. Yabani dizisi hangi hastanede çekiliyor?

YABANİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

YABANİ DİZİSİ HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Yabani dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Yabani dizisinde renkli görüntüler oluştu. Ancak çekim yapılan hastane hakkında açıklama yapılmadı.