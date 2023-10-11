YABANİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? Yabani sezon finali 2023 ne zaman?

Yabani Her Salı 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Yabani dizisini sevenler ise "Yabani dizisi final mi yapıyor? Yabani sezon finali 2023 ne zaman?" Sorularına yanıt arıyor. Henüz 5 bölümü geride bırakan Yabani dizisi merak konusu oldu. İşte detaylar…

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir. Seyircilerin ise merak ettiği konu "Yabani dizisi final mi yapıyor? Yabani sezon finali 2023 ne zaman?" Oldu. İşte detaylar…

YABANİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yabani Her Salı 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Bugün (10 Ekim) Salı günü 5. Bölümü yayınlanan Yabani, izleyenler tarafından araştırılıyor. Henüz 5 bölümü geride bırakan Yabani dizisinin erken bir sezon finaline gidip gitmeyeceği konusu net değildir. FOX için NTC Medya tarafından çekilen "Yabani" dizisi, reytinglerde büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu sürpriz başarı rakiplerini de şaşırtmış durumda. Özellikle Aile dizisini sollayan Yabani'nin erken bir sezon finali yapması beklenmiyor.

YABANİ SEZON FİNALİ 2023 NE ZAMAN?

Yabani dizisi her geçen gün izleyicisini arttırıyor. Reytinglerde de üst sıralara oturmayı başaran dizinin sezon finali yapması beklenmiyor. Her şey beklendiği gibi giderse dizi yaz döneminin başlamasıyla sezon finali yapacaktır.

YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani dizisinin yeni bölümü 17 Ekim Salı günü FOX Tv ekranlarında yayınlanacaktır.

YABANİ OYUNCU KADROSU

Yabani dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert gibi ünlü isimler yer almaktadır.

YABANİ KONUSU NE?

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

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