Yeni dizi Yabani'nin hangi kanalda yayınlandığı ve yayın tarihi, saati gibi konular merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yabani dizisinin başlayacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Yabani dizi hangi gün, hangi kanalda, ne zaman? Yabani yeni bölüm ne zaman, fragman izle! İşte detaylar...

Yabani dizisinden ilk bölümü yayınlandı. Yabani dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından dizinin başlayacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Yabani dizi hangi gün, hangi kanalda, ne zaman? Yabani yeni bölüm ne zaman, fragman izle! Detaylar haberimizde...

YABANİ DİZİ HANGİ GÜN?

12 Eylül Salı günü başlayan Yabani dizisi Fox Tv ekranlarında saat 20.00'da ekranlara yeni bölümüyle gelecektir.

YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani dizisinin yeni bölümü 26 Eylül Salı günü FOX Tv ekranlarında yayınlanacaktır.

YABANİ 3. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

Öte yandan 3. bölümün fragmanı paylaşıldı. Fragman açıklamasında, ""Kimi kimden koruyorsunuz?" dedi Yabani. "Bizi sokaklardan mı, yoksa sokakları bizden mi?" Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir." ifadelerine yer verildi.

İşte fragman…