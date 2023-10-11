YABANİ 5. BÖLÜM FULL İZLE! Yabani yeni bölüm (5. Bölüm) KESİNTİSİZ, REKLAMSIZ İZLE!

Yabani Her Salı 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Yabani dizisini sevenler ise "Yabani 5. bölüm full izle! Yabani yeni bölüm (5. bölüm) kesintisiz, reklamsız izle! " Sorularına yanıt arıyor. Henüz 5 bölümü geride bırakan Yabani dizisi merak konusu oldu. İşte detaylar…

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir. Seyircilerin ise merak ettiği konu "Yabani 5. bölüm full izle! Yabani yeni bölüm (5. bölüm) kesintisiz, reklamsız izle!" Oldu. İşte detaylar…

YABANİ 5. BÖLÜM FULL İZLE

Yaman Rüyaların evindeki yemekte İlker'i deşifre etmek üzereyken Cesur'un karanlık adamlar tarafından evden alındığı haberi gelir. Cesur'un başına gelenlerin Alaz yüzünden olduğunu öğrenen Yaman, Alaz'ı düzenlediği çiflik evi partisinde basar. Ancak çiflik evinde yaşananlar sonunda Rüya'nın güvenini tamamen kaybedecektir. Yaman artık Rüya'nın gözünde gerçek bir yabanidir.

Yabani dizisinin son bölümü dizinin Youtube kanallarından paylaşıldı. Yabani dizisi yeni bölümü (6. Bölüm) 17 Ekim Salı günü 20.00'de FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

YABANİ YENİ BÖLÜM (5. BÖLÜM) KESİNTİSİZ, REKLAMSIZ İZLE

Bu sırada Rüya ve Yaman'ın arasında yaşanan gerginliği Alaz avantaja çevirmek ister. Ve Rüya'ya büyük bir sürprizle duygularını açmaya karar verir. Yaman Cesur'un hayatını kurtarmak için koştururken, İlker kontrolden çıkmıştır. Ablası Şebnem'i yakalanırsa onları da ele vereceğiyle tehdit etmektedir artık. Şebnem'in bütün çabalarına rağmen İlker kaçar. Yaman Cesur'u başındaki beladan kurtardığında artık çok geçtir. İlker ortada yoktur. Ancak onu kaçak olan İlker'e işbirlikçisi kendi eliyle götürür. Artık onu ailesinden kimin kaçırttığını biliyordur. Sıra yüzleşmektedir.

"Yabani" dizisinin son bölümü, diziye olan ilgisi devam eden izleyiciler için YouTube kanallarından izlenebilir. Ayrıca, "Yabani" dizisinin yeni bölümü, 6. Bölümü, 17 Ekim Salı günü saat 20:00'de FOX kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, bu tarihte dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından takip edebilirler.

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