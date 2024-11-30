Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?

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YABANİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yaman'ın kasayı çalmasıyla her şey sarpa sarar. İskender'in katili olduğunu düşündüğü için de kendisini feda edecektir. Ama önce İskender'in mezarını bulması lazımdır ve bu hiç kolay olmayacaktır. Güven dışında öğreneceği kimse de yoktur.

YABANİ KONUSU NE?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor.

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