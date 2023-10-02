YABANİ 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Yabani hangi gün? Yabani 1., 2., 3. bölüm fragman izleme linki!

Yabani dizisinin 4. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi'nin yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yabani, dört yaşındayken ailesinden kaçırılıp sokaklara düşen Ali'nin, on yedi sene sonra evine dönüşünü ve 'Yaman Ali' olarak kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor. Peki ama Yabani hangi gün? Yabani 4. Bölüm fragman izle! İşte detaylar…

Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Aslani ve Şebnem Hassanisoughi'nin yer aldığı heyecan dolu bir dizi yeni bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Akşamların vazgeçilmezi haline gelen Yabani, izleyicilere unutulmaz bir hikayeyi sunmaya devam ediyor. Peki ama Yabani hangi gün?Yabani 4. Bölüm fragman izle! İşte detaylar…

YABANİ 4. BÖLÜM FRAGMAN

Yabani yayınlanmaya başlandığı günden bu yana akşamların vazgeçilmez dizisi haline geldi. Bu dizinin fragmanları düzenli olarak "Yabani Youtube Kanalı" üzerinden paylaşılmaktadır.

Yabani 4. Bölüm 1. Fragman izlemek için TIKLAYIN

Yabani 4. Bölüm 2. Fragman izlemek için TIKLAYIN

Yabani 4. Bölüm 3. Fragman izlemek için TIKLAYIN

YABANİ HANGİ GÜN?

Yabani dizisi Fox Tv ekranlarında her salı saat 20.00'da ekranlara gelecektir.

YABANİ KONUSU NE?

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

YABANİ OYUNCU KADROSU

Yabani dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert gibi ünlü isimler yer almaktadır.