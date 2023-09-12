Yabani 2. bölüm fragmanı izle! Yabani 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

12 Eylül Salı günü ekran yolculuğuna başlayacak olan, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor. Peki, FOX TV Yabani Biri 1.bölüm CANLI izleme linki var mı? Yabani Biri CANLI izle!

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, izleyicilerin merak konusu oldu. Yabani Biri CANLI izle! FOX TV Yabani Biri 1.bölüm CANLI izleme linki!

YABANİ BİRİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

YABANİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut'la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut'un tedavisidir. Umut'un yürüyebilmesi için "Mucize Doktor" diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye'ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz'la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

YABANİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yabani 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeleriçin sayfamızı takip edebilirsiniz.