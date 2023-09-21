Yabancı Uyruklu Öğrenciler Çoruh Nehri'nde Rafting Yaptı

Çoruh Nehri, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı kapsamında Bayburt'ta bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin rafting etkinliğine ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde keyifli bir deneyim yaşadılar.

- Yabancı uyruklu öğrenciler Çoruh'ta rafting yaptı

BAYBURT - Çoruh Nehri, bu sefer Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Gençlik Hareketliliği Projesi dahilinde Bayburt'ta bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin ilgi odağı oldu. Çoruh Nehrinde 20 kilometrenin üzerinde mesafe katedip, rafting yapan öğrenciler doyasıya eğlenerek, farklı bir deneyime imza attılar.

Eğitmenler tarafından rafting öncesi gençlere yapmaları gerekenler ile ilgili uyarılarda bulunulduktan sonra, öğrencilere can yelekleri dağıtıldı. Yeleklerini giyen öğrenciler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tahsis edilen botlara binerek, son hazırlıklarını tamamladılar. Eğitmenler ve gözetmenler eşliğinde Çoruh'un serin suları üzerinde rafting yapan yabancı uyruklu 9 öğrencinin rafting etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Adrenalin dolu rafting etkinliğini sorunsuz bir şekilde tamamlayan gençler, düzenlenen etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek, keyifli vakit geçirdiklerini söylediler.

Bayburt'ta farklı etkinliklerde bulunduklarını kaydeden öğrenciler, en çok rafting yapmaktan keyif aldıklarını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. Erasmus programının kendilerine farklı bir deneyim kattığını, farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelerek kaynaştıklarını ifade eden öğrenciler, Bayburt'un havasının, doğasının, yapısının çok güzel olduğunu belirterek, farklı zamanlarda yeniden Bayburt'a geleceklerini söylediler.