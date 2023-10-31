Yabancı Turistlerden Ayasofya Ziyaretleri İçin Ücret Alınacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yabancı ülke vatandaşlarının turistik amaçlı yaptıkları ziyaretler 15 Ocak itibari ile ücretli olacak. Türk vatandaşlarının ibadet amaçlı yaptıkları ziyaretler eskiden ve bugün de olduğu gibi ücretsiz olacak dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılı ilk 9 aylık turizm verilerini değerlendirildiği toplantıda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonu hakkında da bilgiler verdi. Bazı bölümlerinde restorasyonun devam ettiğini, o bölümlerin bitmesinin ardından diğer bölümlere geçileceğini söyleyen bakan Ersoy, 15 Ocak itibariyle ibadet için gerçekleştirilen ziyaretler ile turistik amaçlı girişlerin farklı noktalardan gerçekleşeceğini söyledi. Türk vatandaşlarının ziyaretlerinde bir değişiklik olmayacağının altını çizen Ersoy, 15 Ocak itibari ile yabancı ziyaretçilerin girişlerinin ücretli olacağını söyledi.

UNESCO'NUN TAVSİYELERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ

Ayasofya Cami ve bulunduğu meydanın UNESCO kalıcı miras listesinde olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, Unesco'nun da tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024'den itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz. Ziyaretçi yönetim politikasının faydaları nedir Uygulamayla birlikte ziyaret kalitesi ve güvenliği artmış olacak. Yoğunluk farklı güzergahlara dağıtılarak yönetilecek. Normal ibadet amacı ile camiyi ziyaret eden ibadet yaptığı yerde bir değişiklik yok. Yabancı ülke vatandaşlarının, turistik ve kültürel amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin giriş kapısını değiştiriyoruz. dedi.

İBADET AMAÇLI ZİYARETLER BUGÜN DE OLDUĞU GİBİ ÜCRETSİZ OLACAK

Dünya'da ikonik olan birçok ibadet alanında turistik ziyaretlerden ücret alındığını söyleyen Bakan Ersoy, Yabancı ülke vatandaşlarının turistik amaçlı yaptıkları ziyaretler 15 Ocak itibari ile ücretli olacak. Türk vatandaşlarının ibadet amaçlı yaptıkları ziyaretler eskiden ve bugün de olduğu gibi ücretsiz olacak.ö İfadelerini kullandı. Ücret konusunda ki soruya da cevap veren Ersoy, 'Ücreti henüz netleştirmedik. 15 Ocak'a kadar netleştirmiş oluruz, o zaten bizim önceliğimiz değil. diye konuştu.