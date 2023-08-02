Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde
Turizm Haberleri
Birçok farklı ülkeden gelen yabancı turistler, Ağrı Dağı'na tırmanarak zirvenin tadını çıkardı. Dağcılar, zorlu bir tırmanışın ardından Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı.
Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde
AĞRI - Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler zirvenin tadını çıkardı
Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Turizm