Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde
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Birçok farklı ülkeden gelen yabancı turistler, Ağrı Dağı'na tırmanarak zirvenin tadını çıkardı. Dağcılar, gece boyunca tırmanış yaparak zirveye ulaştı ve heyecan dolu anlar yaşadı.
Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde
AĞRI - Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler zirvenin tadını çıkardı.
Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi.
Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildiler. Büyük bir heyecan yaşayan dağcılar, dört mevsim boyunca erimeyen karın üzerinde birbirlerine sarıldılar.