Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde

Ağrı'da bir grup yabancı dağcı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı. Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar burada konakladıktan sonra 4 bin 200'e çıkıp mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar 6 saatlik bir tırmanıştan sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmanın heyecanını yaşadı.