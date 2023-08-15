Yabancı turistler Ağrı Dağı'nda halay çekerek zirvenin tadını çıkardı
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Ağrı Dağı'na tırmanan Rus ve İngiliz dağcılar, zirvede halay çekerek keyifli anlar yaşadı. Yabancı turistlerin Ağrı Dağı'na olan ilgisi devam ediyor.
Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde halay çekti
AĞRI Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler halay çekerek zirvenin tadını çıkardı.
Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan Rus ve İngiliz uyruklu dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi. Zirveye çıkan dağcılar zirvenin keyfini halay çekerek çıkardı.