Yabancı sınırının kaldırılmasını savunan birçok futbolsever, Büyükekşi'nin açıklaması karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Beklenen yabancı kuralı hakkındaki açıklamanın detayları ise merak ediliyor. Peki, Yabancı sınırı kalktı mı? 2023 yabancı futbolcu sınırı kaç? İşte merak edilenler...

YABANCI SINIRI KALKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırında değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti. Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok." ifadelerini kullandı. Yabancı sınırının kaldırılmasını savunan birçok futbolsever, Büyükekşi'nin bu sözleri karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Büyükekşi yabancı sınırına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok." ifadelerini kullandı. Hakem atamalarıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, "Bundan sonra her hafta dijital atama yapılacak. Futbolun marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Ayın 21'inde bütün başkanları çağırdık. Hangi takımın birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi. Daha önce söylediğimiz gibi kulüp başkanlarıyla birlikte hakem atamasını yaptık. Hangi hakemin neden atandığını, diğerinin neden atanamadığını gösterdik. Herkes de bundan memnun kaldı." dedi.