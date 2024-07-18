Yabancı sınırı değişecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı sınırı hakkında ne demişti?

Yabancı sınırı değişecek mi? TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Yeni TFF Başkanı ile birlikte yabancı sınırında değişiklik olacak mı merak edildi. Peki, Yabancı sınırı değişecek mi? İşte İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı sınırı sözleri haberimizde...

YABANCI SINIRI DEĞİŞECEK Mİ?

Ocak ayında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iken, TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda (2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027) A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda (2027-2028 ve 2028-2029) ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır." ifadeleri yer almıştı.

Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Gözler yeni yabancı kuralına çevrildi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU YABANCI SINIRI HAKKINDA NE DEDİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu adayken yabancı kuralı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız."