Yabancı plakalı otomobil Zonguldak'ta alev aldı

Zonguldak'ta seyir halindeyken yabancı plakalı bir otomobil motor kısmından alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ZONGULDAK'ta seyir halindeyken alev alan yabancı plakalı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

?Tatil için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Şenol İ.'nin kullandığı RE IS 7372 yabancı plakalı otomobil, sabah saatlerinde Karaman beldesi Eceler köyü mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Bir başka sürücünün uyarısı üzerine Şenol İ. aracını yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.