Yabancı öğrenciler Ankara'da ebru sanatı ile tanıştı

Yabancı öğrenciler ebru sanatı ile tanıştı

ANKARA - Erasmus+ değişim programıyla Türkiye'ye gelen 4 farklı ülkeden 9 öğretmen ve 12 öğrenci, Ankara'da Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulunda ebru sanatı ile tanıştı.

Erasmus+ değişim programıyla Japonya, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'dan 9 öğretmen ve 12 öğrenci Ankara'ya geldi. Değişim programıyla yabancı misafirler, Türk kültür ve sanatı ile tanışma fırsatı bulacak. Yabancı ortaokul öğrencileri, Türk kültürüne aşina olmak için bir hafta boyunca Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu velilerinin yanında kalacak.

Değişim programının ilk gününde ise misafir öğretmen ve öğrenciler, ebru sanatını deneyimledi. Türk öğrenciler, yabancı misafirlere ebru sanatının tarihini önce anlattı sonra ise uygulamalı olarak gösterdi. İlk kez ebru sanatı ile tanışan yabancı misafirlerin şaşkınlığı ise yüzlerinden okundu.

Bunun yanı sıra yabancı öğrenciler, okulun resim atölyesinde doğayı koruma ve ekolojiye sahip çıkma temalı resimler çizdi. Türk öğrenciler ve yabancı misafirlerin koordineli olarak hareket ettiği etkinlikler bir hafta boyunca devam edecek.

Bunun yanı sıra Japonya'dan gelen iki öğretmen, öğrencilere İngilizce eğitimi de verecek. İngilizce öğrenme noktasında farklı modelleri öğrencilere gösterecek olan Japon misafirler, Türk öğretmenler ile bilgi alışverişi yapacak.

"Ankara'nın çok güzel bir şehir olduğunu anlatacağım"

Erasmus+ değişim programıyla Ankara'ya gelen Portekiz vatandaşı Maria, İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkelerimizi tanıtan slaytlar sunduk. Yemek zincirini öğrendik. Orman yangınları ile ilgili posterler, kitap ayraçları ve sloganlar hazırladık. Portekiz'e gittiğimde Türkiye'nin ve Ankara'nın gerçekten çok güzel bir şehir olduğunu anlatacağım ve buraya gelmelerini de önereceğim" ifadelerini kullandı.

Yunanistan vatandaşı Georce ise "Bugün orman yangınları hakkında bilgiler öğrendik ve ekolojiler ile ilgili çalışmalar yaptık" dedi.

"Türk insanları ile tanışmak ve eğlenmek için geldik"

Polonya Vatandaşı öğretmen Ursula ise "Burada çok eğlenceli şeyler yaptık. Bizi güzel ağırladığınız için teşekkür ederiz. Türkiye'nin kültürünü öğrenmek, burada güzel aktiviteler yapmak, Türk insanları ile tanışmak ve eğlenmek için geldik" diye konuştu.

"Huzur ile barışı öğretmek ve anlatmak"

İngilizce Öğretmeni Sakamoto ise "Alanım İngilizce ve İngilizce konuşmayı seviyorum. Bu erasmus projesinde hedeflediğim amaç huzur ile barışı öğretmek ve anlatmak" ifadesini kullandı.

Bir diğer Japon öğretmen Yuki Yamano ise yaptığı konuşmada, Türk öğrencilerin İngilizce öğrenmekte zorlandığına dikkati çekti.

"Türk öğrenciler çok eğlenceli"

İngilizce öğrenmenin 3 farklı yolu olduğunu belirten Yamano, şunları kaydetti:

"Birincisi aktif öğrenmek. Örneğin bakkala gidip kendi içinden düşünmek. İkinci olarak karşılıklı sohbetler yapmak etkili bir yöntem. Çoğu öğrencinin İngilizcesini iyi yönde etkiliyor. Erasmus gibi programlara katılmak da ayrıca faydalı. Erasmus'a geldiğimde öğrencilerin İngilizcesinin ne kadar iyi olduğundan etkilendim. Türk öğrenciler gerçekten çok mutlu ve eğlenceli. Onları gerçekten çok sevdik."

"Çocuklar İngilizceye sarıldı"

Erasmus+ koordinatörü Tülay Önder ise yaptığı konuşmada, 13 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu belirterek, "Hem öğrencilerimizin hem ailelerimizin İngilizceye olan farkındalığı müthiş artmış durumda. Çocuklarımız bu tür projelere katılmak için İngilizceye sarıldı ve öğrenmek için daha da çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.

Yabancı öğrenciler ile Türk çocukları kaynaştırılmaya çalışılıyor

Görsel Sanatlar öğretmeni Demet Uçak ise "Sanat kültürlerin buluşmasında çok önemli bir araç. Bizde bu projemiz sayesinde yurt dışından gelen çocuklarımız ile ülkemizin çocuklarını kaynaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.