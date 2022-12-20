Yabancı kuralı futbol dünyasında sürekli gündemde yer alan konulardan bir tanesi. Sürekli olarak yaşanan gelişmelerin detayları ise merak ediliyor. Takımların yabancı kuralında değişiklik istemesi devam ederken futbolseverler arama motorlarında Yabancı kuralı değişti mi, yabancı oyuncu sınırı kalktı mı? Yabancı oyuncu sayısı kaç oldu? sorularını arattı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın ardından futbolseverler Yabancı kuralı değişti mi, yabancı oyuncu sınırı kalktı mı? Yabancı oyuncu sayısı kaç oldu? sorularını araştırdı. Futbol gündeminde yer alan konulardan biri olan yabancı kuralındaki gelişmeler merak edildi. Detaylar haberimizde.

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

Mehmet Büyükekşi başkanlığında Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleşti. Beşiktaş hariç diğer takımların desteklediği yabancı kuralı değişimi hakkında konuşmalar gerçekleştirildi. Şuan güncel olan kuralda kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilen takımlar 8 tanesi ile ilk 11 kadrosu yapabiliyor. Yeni düzenleme ile eskiden olduğu gibi 11 yabancı ile maça çıkabilecekler. Düzenlemenin kabulü ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.