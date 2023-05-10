Kulüpler Birliği, kulüp yöneticileri ve teknik direktörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralı ile ilgili son kararını verdi. Futbolseverlerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler Yabancı kuralı değişti mi? Süper Lig yabancı oyuncu sayısı kaç oldu? Yabancı oyuncu sınırı kalktı mı? soruları ile araştırılıyor.

Yabancı kuralı değişti mi? sorusu gündemde yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cuma günü açıklanması beklenen yeni yabancı kuralının detayları ortaya çıktı. Kulüpler Birliği ile uzun süredir devam eden toplantıların ardından TFF yeni kurala karar verdi. Futbol ile yakından ilgilenenler ise arama motorlarında Yabancı kuralı değişti mi? Süper Lig yabancı oyuncu sayısı kaç oldu? Yabancı oyuncu sınırı kalktı mı?sorularına yanıt aradı.

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cuma günü açıklanması beklenen yeni yabancı kuralının detayları ortaya çıktı. Kulüpler Birliği ile uzun süredir devam eden toplantıların ardından TFF, yeni sezonda sahada 11 yabancı futbolcu olmasına izin verecek.

Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre, uygulanacak yeni yabancı kuralında sahada 11 yabancı futbolcu olmasına izin verilecek. TFF, yeni yabancı kuralıyla ilgili cuma günü kulüp yöneticilerine bilgilendirme yapacak ve ardından yeni kural açıklanacak. Yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalanmasına izin verilecek. Kulüpler transfer ettikleri genç yabancı futbolculardan 1 veya 2'sini B takımda oynatabilecek. B takımlar 3. Lig'e dahil edilecek ve 3. Lig bölgesel hale getirilecek. Bu klasmanda mücadele edecek Süper Lig B takımları ise 1.Lig'e kadar yükselebilecek fakat Süper Lig'e çıkma hakları olmayacak.