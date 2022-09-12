Yabancı kuralı değişti mi? Süper Lig yabancı kuralı değişecek mi? Yabancı kuralı ne oldu? Kadroda kaç yabancı oyuncu olabilir?

Yabancı kuralı değişti mi? Spor Toto Süper Lig'de son dönemde en çok merak edilen konu yabancı kuralı oldu. Transfer döneminde birçok yabancı yıldızın ligimize gelmesinin ardından yabancı kuralının değişip, değişmeyeceği araştırılıyor. Peki, Yabancı kuralı değişti mi? Süper Lig yabancı kuralı değişecek mi? 2022-2023 sezonunda Süper Lig yabancı oyuncu kuralı nasıl olacak? Ilk 11 de kaç yabancı oynar 2022? Kadroda en fazla kaç yabancı?

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Icardi, Dele Alli, Mertens, Willian Arão, Marc Bartra gibi dünyaca ünlü yıldızın transfer olmasının ardından yabancı kuralı merak edilmekte. Son dönemde spor basınında merak edilen konu ise yabancı kuralının değişip, değişmeyeceği oldu. Sporseverler konuya ilişkin internette en çok Yabancı kuralı değişti mi? Süper Lig yabancı kuralı değişecek mi? 2022-2023 sezonunda Süper Lig yabancı oyuncu kuralı nasıl olacak? sorularını aratıyor. İşte yabancı kuralı ile ilgili detaylar

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre 14 olan yabancı tescil sayısı 21'e yükseltildi. Bununla birlikte kulüpler 35 kişilik kadro bildirilebilecek. İlk 11'deki 3 yerli oyuncu kuralı devam ederken, 21 kişilik kadroya 14 yabancı yazılabilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre;

"Süper Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilir."

TFF 1. LİG YABANCI KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

TFF 1. Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 2 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilecek.

SÜPER LİG YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?