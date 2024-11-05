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Yabancı hakem gelecek mi? Yabancı hakemler hangi maçları yönetecek?

Yabancı hakem gelecek mi? Yabancı hakemler hangi maçları yönetecek?
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Neredeyse her maç sonunda hakem hatalarının tartışıldığı ve gergin bir ortamın hakim olduğu Süper Lig'e devrim gibi bir karar geliyor. Peki, Yabancı hakem gelecek mi? Yabancı hakemler hangi maçları yönetecek?

Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları sonrasında yabancı VAR hakemi görevlendirilmesi kararı alındı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yabancı VAR'a sıcak bakıyor. Süper Lig maçlarına yabancı VAR görevlendirilmesi için çalışmalara başlandı ve milli aradan sonra çalışmaların belirli bir noktaya gelmesi bekleniyor. Yabancı hakem gelecek mi? Yabancı hakemler hangi maçları yönetecek?

YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?

Özellikle Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından başlayan ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla devam eden hakem tartışmalarının sonucunda TFF'den radikal bir karar alınacağı öne sürüldü. TFF'nin kısa süre içerisinde yabancı VAR hakemleriyle çalışacağı kaydedildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yabancı VAR'a sıcak bakıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yeşil ışık yakması üzerine Süper Lig maçlarına yabancı VAR görevlendirilmesi için çalışmalara başlandı. Milli aradan sonra çalışmaların belirli bir noktaya gelmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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