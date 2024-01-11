Yabancı futbolcu sayısı düşüyor mu? Yabancı futbolcu sayısı ne kadar, kaça düşürülecek 2024?

Yabancı futbolcu sayısı düşüyor mu? Sorusu, Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonu için alınmakta olan güncel karar nedeniyle merak edilmekte. Bir süredir konuşulmakta olan kuralın ne şekilde değişeceği ve detayları merak konusu oluyor. Peki, Yabancı futbolcu sayısı düşüyor mu? Yabancı futbolcu sayısı ne kadar, kaça düşürülecek 2024?

YABANCI FUTBOLCU SAYISI DÜŞÜYOR MU?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

EN AZ 2 FUTBOLCU ALT YAPIDAN YETİŞİRİLMİŞ OLACAK

Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.