Yaban mersinli muffin tarifi! Yaban mersinli muffin nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?
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Masterchef 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından yaban mersinli muffin yapılması istendi. Peki, Yaban mersinli muffin tarifi! Yaban mersinli muffin nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Detayları haberimizde…
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemek yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise yaban mersinli muffin oldu. Peki, Yaban mersinli muffin tarifi! Yaban mersinli muffin nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte detaylar…
YABAN MERSİNLİ MUFFİN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yaban mersini
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
YABAN MERSİNLİ MUFFİN NASIL YAPILIR?
- Yumurta ve toz şekeri homojen hale getirene kadar çırpın. Ardından diğer sıvıları (süt, sıvı yağ) ekleyin ve çırpmaya devam edin.
- Elediğiniz 2 su bardağı unu, hamur kabartma tozunu ve vanilyayı yavaş yavaş karışıma ekleyin ve bir spatula yardımı ile karıştırın.
- En son, çok az bir un ile unladığınız yaban mersinlerini karışıma ekleyin ve çok az karıştırın. Ardından muffin kalıplarına aldığınız keklerinizi 200 derecede 30 dakika pişirin.
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