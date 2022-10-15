Masterchef 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından yaban mersinli muffin yapılması istendi. Peki, Yaban mersinli muffin tarifi! Yaban mersinli muffin nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Detayları haberimizde…

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemek yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise yaban mersinli muffin oldu. Peki, Yaban mersinli muffin tarifi! Yaban mersinli muffin nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte detaylar…

YABAN MERSİNLİ MUFFİN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yaban mersini

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YABAN MERSİNLİ MUFFİN NASIL YAPILIR?