Ya İstiklal Ya Ölüm, Mustafa Kemal Atatürk kim? TRT 1 Atatürk'ü kim canlandırıyor?

İstanbul'un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatacak olan dizi, Milli Mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.Peki, TRT 1 Atatürk'ü kim canlandırıyor?Ya İstiklal Ya Ölüm, Mustafa Kemal Atatürk kim?

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KİM?

İstanbul'un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatacak olan dizi, Milli Mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.

Dizinin yayınlanan afişinde Mustafa Kemal karakterine hayat veren İlker Kızmaz, Topkapılı karakterine hayat veren Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine hayat veren Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine hayat veren Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine hayat veren Osman Sonant, İhsan Pere karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine hayat veren Melis Sezen yer alıyor.

Haberler.com - Gündem