Ya İstiklal Ya Ölüm konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm ne zamanı anlatıyor, hangi yılda geçiyor, hangi takımı anlatıyor?

Ya İstiklal Ya Ölüm ne zamanı anlatıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu Ya İstiklal Ya Ölüm adıyla beyaz perdeye taşıyan film İstanbul'un işgal yıllarına Kuva-yı Milliyecilerin ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün penceresinden bakıyor. Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncuları konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm ne zamanı anlatıyor, hangi yılda geçiyor, hangi takımı anlatıyor?

MURAT ŞEKER FİLM HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Murat Şeker, "Fenerbahçeli sporcuların, Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlere karşı, İstanbul'un müdafaası ve ülkenin kurtuluşu için yaptıklarını anlatan bir film projesi bu. Epik drama olacak. Ben de yıllardır bu film için uğraşıyordum. Senaryosunu yazdık. Şu an oyuncu kadrosu üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde açıklarız. Sağlam bir casting olacak. Türk sinemasının önemli oyuncuları olacak. Çok sayıda karakter var." diye konuşmuştu.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM HİKAYESİ

"Aşk Tutulması", "Çakallarla Dans", "Görevimiz Tatil" birçok filme imza atan Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, 1923 yılında Fenerbahçe Kulübü Kayıkhanesi'nin gizli bir cephane deposuna döndürülme hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Murat Şeker

Filmin Türü: Tarih

Orijinal Adı: Ya İstiklal Ya Ölüm

Yapımcı Firma: TAFF Pictures

Yapım Yılı: 2021

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