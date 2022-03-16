Ya İstiklal Ya Ölüm konusu ne, oyuncuları kimler? Ya İstiklal Ya Ölüm hangi dönemi anlatıyor? Ya İstiklal Ya Ölüm kimin hayatını anlatıyor?
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TRT 1'in beğenilen tarihi dizisi bugün ekranlara gelecek. İzleyiciler Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi hakkında, Ya İstiklal Ya Ölüm konusu ne, oyuncuları kimler? Ya İstiklal Ya Ölüm hangi dönemi anlatıyor? Ya İstiklal Ya Ölüm kimin hayatını anlatıyor? merak ediyor. Peki, Ya İstiklal Ya Ölüm hangi dönemi anlatıyor? Ya İstiklal Ya Ölüm konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosunda kimler var?
Ya İstiklal Ya Ölüm, Kirli Kedi yapım imzalı, yönetmenliğini Yasin Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin'in kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk yapımı mini televizyon dizisi. Ya İstiklal Ya Ölüm konusu ne, oyuncuları kimler? Ya İstiklal Ya Ölüm hangi dönemi anlatıyor? Ya İstiklal Ya Ölüm kimin hayatını anlatıyor?
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi bugün 16 Mart Çarşamba saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.
Dizide, 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgal edilip Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mim Mim Grubu'nun işgal altında olan İstanbul'da yaptığı mücadele, Mustafa Kemal Paşa liderliğinde vücut bulan Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreciyle birlikte 23 Nisan 1920 tarihinde yapılan açılışı anlatılmaktadır. Dizi 20 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 11 ve 12. bölümüyle final yapmıştır.
İlker Kızmaz - Mustafa Kemal Paşa
Birkan Sokullu - Topkapılı Cambaz Mehmet Bey
Dolunay Soysert - Halide Edib
Osman Sonant - Ali Fuat Cebesoy
Mehmet Özgür - Mehmet Âkif Ersoy
Rıza Kocaoğlu - İhsan Pere
Hilmi Cem İntepe - Galip Bey
Melis Sezen - Nazan Hanım
Deniz Celiloğlu - İsmet Paşa
Fırat Doğruloğlu - Adnan Adıvar
Ushan Çakır - Salih Bozok
Deniz Hamzaoğlu - Hüsamettin Bey
Serkan Ercan - Hafız Kemal
Burak Tamdoğan - Fevzi Çakmak
Muhammed Cangören - Hüseyin Kazım Kadri
Altan Erkekli - Salih Hulusi Kezrak
Kenan Bal - Rıfat Börekçi
Umut Kurt - Edip Bey
Deniz Tansel Öngel - Cevat Çobanlı
Burak Yamantürk - Hayati Bey
Mehmet Yilmaz Ak - Arman Pandikyan
İbrahim Gündoğan - Damad Ferid Paşa
Umut Karadağ - Mustafa Sagir
Paul Dwyer - Sir John de Robeck