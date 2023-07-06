Ya Çok Seversen dizisinde Umut karakterini canlandıran oyuncu Aziz Caner İnan'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Meryem karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ya Çok Seversen Umut kimdir? Aziz Caner İnan kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Umut karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ya Çok Seversen dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Ya Çok Seversen dizisinde yer alan Umut karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Umut karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen Umut kimdir? Aziz Caner İnan kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Umut karakterini kim canlandırıyor?Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN UMUT KİMDİR?

Arcalı ailesinin en büyük oğlu. Çalışkan, hırslı ve karizmatik. Hayatını, babasının yerine geçmek için ona benzemeye çalışarak geçirmiştir. Önüne çıkan kardeşi bile olsa, Arcalı şirketinin başına geçmek için yapmayacağı şey yoktur. Gerekirse şirketi bile zor duruma sokabilir. Halası Füsun onun en büyük destekçisidir.

YA ÇOK SEVERSEN UMUT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Ya Çok Sever dizisinde Umut karakterini Aziz Caner İnan canlandırmaktadır.