Kanal D'de yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları isimleri merak ediliyor. Ya Çok Seversen dizi oyuncuları gerçek isimleri dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Ya çok Seversen oyuncuları isimleri ne? Ya Çok Seversen dizisi oyuncular kimler, başrol oyuncuları kim, gerçek isimleri ne?

Ya çok Seversen oyuncuları isimleri! Kanal D'de yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları isimleri merak ediliyor. Ya Çok Seversen dizi oyuncuları gerçek isimleri dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Ya çok Seversen oyuncuları isimleri ne? Ya Çok Seversen dizisi oyuncular kimler, başrol oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Detaylar!

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI İSİMLERİ

Kerem Bürsin - Ateş Arcalı

Hafsanur Sancaktutan - Leyla Kökdal

Hatice Aslan - Füsun Arcalı

Şerif Erol - İlter Evcili

Cemre Ebüzziya - Bige

Nazmi Kırık - Yakup Civelek

Aziz Caner İnan - Umut Arcalı

Mine Kılıç - Meryem Yunus

Oğulcan Arman Uslu - Onur

Durukan Çelikkaya - Barış

Özgün Akaçça - Mert

Lara Aslan - Ilgaz Arcalı

Adin Külçe - Aydos Arcalı

Arven Ece Yavuz - Berit Arcalı

Tayfun Efe Molla - Kenan

Esra Kızıldoğan

DİZİ HAKKINDA BİLGİLER

Ya Çok Seversen, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan paylaşmaktadır.