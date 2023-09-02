Ya çok Seversen oyuncuları isimleri ne? Ya Çok Seversen dizisi oyuncular kimler, başrol oyuncuları kim, gerçek isimleri ne?
Kanal D'de yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları isimleri merak ediliyor. Ya Çok Seversen dizi oyuncuları gerçek isimleri dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Ya çok Seversen oyuncuları isimleri ne? Ya Çok Seversen dizisi oyuncular kimler, başrol oyuncuları kim, gerçek isimleri ne?
Ya çok Seversen oyuncuları isimleri! Kanal D'de yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları isimleri merak ediliyor. Ya Çok Seversen dizi oyuncuları gerçek isimleri dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Ya çok Seversen oyuncuları isimleri ne? Ya Çok Seversen dizisi oyuncular kimler, başrol oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Detaylar!
YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI İSİMLERİ
- Kerem Bürsin - Ateş Arcalı
- Hafsanur Sancaktutan - Leyla Kökdal
- Hatice Aslan - Füsun Arcalı
- Şerif Erol - İlter Evcili
- Cemre Ebüzziya - Bige
- Nazmi Kırık - Yakup Civelek
- Aziz Caner İnan - Umut Arcalı
- Mine Kılıç - Meryem Yunus
- Oğulcan Arman Uslu - Onur
- Durukan Çelikkaya - Barış
- Özgün Akaçça - Mert
- Lara Aslan - Ilgaz Arcalı
- Adin Külçe - Aydos Arcalı
- Arven Ece Yavuz - Berit Arcalı
- Tayfun Efe Molla - Kenan
- Esra Kızıldoğan
DİZİ HAKKINDA BİLGİLER
Ya Çok Seversen, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan paylaşmaktadır.