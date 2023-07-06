Ya Çok Seversen dizisinde Onur karakterini canlandıran oyuncu Oğulcan Arman Uslu'nun kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Onur karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ya Çok Seversen Onur kimdir? Oğulcan Arman Uslu kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Onur Yılmaz karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ya Çok Seversen dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Ya Çok Seversen dizisinde yer alan Onur karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Onur karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen Onur kimdir? Oğulcan Arman Uslu kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Onur Yılmaz karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN ONUR KİMDİR?

Dolandırıcı ekibin abisi. Hakkaniyetli, sahiplenici ve merhametli. Yakup ona çok güvenir. Güvenlikten sorumlu, gözü kulağı açık. Bir tek aşkta kördür gözleri. Leyla'ya yıllardır platonik aşıktır ama bir türlü itiraf edememiştir. Reddedilmekten korkmaktadır. Onu her gelinlikle gördüğünde içten içe üzülür. Bir tek Meryem, Onur'un duygularının farkındadır.

YA ÇOK SEVERSEN ONUR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Ya Çok Seversen dizisinde Onur Yılmaz karakterini Oğulcan Arman Uslu canlandırmaktadır.