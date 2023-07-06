Ya Çok Seversen dizisinde Meryem karakterini canlandıran oyuncu Mine Kılıç'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Meryem karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ya Çok Seversen Meryem kimdir? Mine Kılıç kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Meryem Yunus karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ya Çok Seversen dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Ya Çok Seversen dizisinde yer alan Meryem karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Meryem karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki,Ya Çok Seversen Meryem kimdir? Mine Kılıç kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Meryem Yunus karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN MERYEM KİMDİR?

Dolandırıcı ekibin üyesidir. Genelde Leyla'nın ablasını oynar. Gerçek hayatta da aynı duyguyla yaklaşır Leyla'ya, en yakın dostudur. Uyanıktır, sezgileri güçlüdür. Gizli bir şey yaptığında dil sürçmeleriyle kendisini ele verir. Her daim bakımlıdır. Dedikoduyu sever.

YA ÇOK SEVERSEN MERYEM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Ya Çok Seversen dizisinde Meryem karakterini Mine Kılıç canlandırmaktadır.